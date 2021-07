Seit Wochen ist der Parkplatz vor dem Oberschleißheimer Bürgerzentrum regelmäßig zugeparkt; sollte es wieder Veranstaltungen im Saal geben, dürfte kaum ein Besucher einen Platz finden. Seit der Renovierung der Bahnbrücke in der Mittenheimer Straße sind baustellenbedingt beide Park-and-ride-Plätze beim S-Bahnhof geschlossen, deshalb hat die Gemeinde die Parkzeitbeschränkung auf dem Parkplatz des Bürgerzentrums vorübergehend aufgehoben. Casimir Katz (FDP) regte angesichts des dauerbelegten Parkplatzes nun im Gemeinderat an, die Parkzeit dennoch wieder zu reglementieren: "Eine Beschränkung ist auch für einen Park-and-ride-Platz sinnvoll", sagte er. Bürgermeister Markus Böck (CSU) berichtete, dass es auch Beschwerden gebe, weil der Parkplatz am Hallenbad von Pendlern belegt werde. Man sei aber in einem Dilemma, "weil wir den S-Bahn-Nutzern Plätze anbieten wollen".