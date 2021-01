Mit diversen Online-Veranstaltungen startet die Volkshochschule Oberschleißheim in das junge Jahr - von Belly Dance über virtuelle Führungen bis zu Zumba. Coronabedingt baut die VHS ihr Online-Angebot weiter aus, das unter www.vhsosh.de abzurufen ist. Anmeldung sind über den Warenkorb oder per E-Mail an anmeldung@vhsosh.de möglich. Die Programmhefte für das Frühjahr- und Sommersemester werden demnächst verteilt.