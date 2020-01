In Zeiten von salonfähigem Rechtspopulismus und zunehmender Fremdenfeindlichkeit formiert sich immer mehr gesellschaftlicher Widerstand. Die Seniorinnen der Bewegung "Omas gegen rechts" eint die Erfahrung der Nachkriegszeit, deren Trauma sie unbedingt für die jetzigen und zukünftigen Generationen verhindern wollen. Monika Salzer, Psychotherapeutin, evangelische Theologin und Gründerin der Bewegung, referiert am Mittwoch, 29. Januar, 19.30 Uhr in der Jugendfreizeitstätte Planet O, Theodor-Heuss-Straße 29, über den Hintergrund von "Omas gegen rechts" und die Relevanz von gesellschaftlicher Solidarität. Der Eintritt ist frei.