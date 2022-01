Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Die Regattaanlage steht samt Tribüne seit 2018 unter Denkmalschutz. (Foto: Claus Schunk)

Olympisches Gold wurde im September 1972 auch in Oberschleißheim vergeben. Der Start der Ruder- und Kanu-Wettbewerbe der Spiele von München liegt zwar auf dem Hoheitsgebiet der Landeshauptstadt - der größte Teil der Strecke, die Infrastruktur und Tribünen und vor allem der Zieleinlauf dagegen befinden sich auf Oberschleißheimer Flur. In einer Nacht- und Nebel-Aktion war dieser Teil des Olympischen Programms von Königsdorf, mit dem München in die Bewerbung gezogen war, nach Oberschleißheim/Feldmoching verlegt worden; für den 2230 Meter langen und 140 Meter breiten Regattatrog mussten 2,8 Millionen Kubikmeter Boden ausgehoben werden.

Die Entstehungsgeschichte der Regattastrecke und noch mehr ihre 50-jährige Historie im Anschluss an die Spiele dokumentiert nun der Kulturverein "Freunde von Schleißheim" in einem neuen Werk. Heimatforscher Otto Bürger, der damals selbst Eintrittskarten und Unterschriften der Athleten von den Olympischen Spielen gesammelt hat, hat mehr als hundert Seiten als gebundenes Buch zur Geschichte der Anlage zusammengetragen. Von den sportlichen Ergebnissen bis zum Besuch von Fürst Rainier III. und Prinzessin Gracia Patricia von Monaco werden die Herbsttage vor 50 Jahren abgehandelt.

Breites Augenmerk legt Bürger auf die Zeit danach. Weltmeisterschaften, World Cups, Deutsche Meisterschaften im Rudern und Kanu waren sportliche Höhepunkte seither, dazu gab es buntes Leben auf der geräumigen Anlage vom Go-Kart-Rennen über einen Triathlon im Schlamm bis zum Bungee-Jumping und noch viel mehr Ideen. Die Ruderwettbewerbe der "European Championships" im Sommer sind nun ein nächster Höhepunkt der Historie. 2018 wurde die Gesamtanlage unter Denkmalschutz gestellt - und weiter geht es um ihre Zukunft, um das Investitionsvolumen für eine nötige Sanierung, um den künftigen Unterhalt.

Otto Bürger: "50 Jahre Olympia-Regattastrecke", Auflage 200 Exemplare, 23 Euro, beziehbar bei Otto Bürger, Telefon 089/315 11 57, E-Mail otto-buerger@gmx.de.