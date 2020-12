Zwei junge Männer haben sich am vergangenen Mittwoch beim Zusammenprall ihres Autos mit einem Baum in Oberschleißheim schwere Verletzungen zugezogen. Der 21-jährige Fahrer aus dem Landkreis Rosenheim und sein ebenfalls 21 Jahre alter Beifahrer waren gegen 19.40 Uhr stadteinwärts auf der Ferdinand-Schulz-Allee unterwegs, in diesem Bereich gilt Tempo 30. Der Fahrer wollte der Rechtskurve folgen, kam auf der nassen Fahrbahn nach links ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Bei der Kollision wurden beide Männer schwer verletz, sie mussten zur stationären Behandlung in Kliniken gebracht werden, der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Für dessen Landung und die Unfallaufnahme musste die Ferdinand-Schulz-Allee in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Im Laufe der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer falsche Personalien angab und keinen Führerschein besitzt.