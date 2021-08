Der Berglbach ist bei Oberschleißheim durch Mineralöl verunreinigt worden. Während die Ursache noch unbekannt ist, hat die Feuerwehr Maßnahmen ergriffen, um die Umweltschäden einzudämmen. Es wurden für Gewässer geeignete Bindemittel ausgebracht und Ölsperren eingesetzt, um die Ausbreitung des Ölfilms in angrenzende Gewässer zu verhindern. Die Feuerwehr Oberschleißheim berichtet, dass sie seit Sonntagmittag im Einsatz sei und davon ausgehe, dass Heizöl oder Diesel in den Bach gelaufen sei. "Insgesamt wurden sieben Ölsperren aufgebaut." Die Polizei ermittelt und sucht nach dem Verursacher, wie es heißt, noch ergebnisoffen in alle Richtungen.

Bürgermeister Markus Böck (CSU) berichtete auf Facebook bereits früh, es sei wieder zu einem Vorfall an einem Gewässer gekommen. Er bat um Vorsicht. Die Bürger sollten "vorerst keine Tiere ins Wasser" lassen. Wer Hinweise habe, was dahinter stecke, solle sich doch bitte melden.

In jüngster Zeit hat die Bürger aufgeschreckt, dass die Moosach erhöhte Konzentrationen von Giftstoffen mit sich führt und das Wasserwirtschaftsamt vom Grundwasser seit einiger Zeit Proben nimmt und untersucht. Dazu kam vor zwei Wochen der vorübergehende Ausfall der Wasserversorgung wegen technischer Probleme im Wasserwerk im Berglwald. Haushalte in Oberschleißheim und Unterschleißheim mussten zur Sicherheit Wasser abkochen. Schließlich gab es Entwarnung. Auch die Verunreinigung der Moosach gefährde nicht die Gesundheit, hieß es.

Wegen des Ölfilms waren jetzt der ABC-Zug des Landkreises und auch die Feuerwehr Unterschleißheim im Einsatz. In Unterschleißheim wird beobachtet, ob sich der Ölfilm ausbreitet.