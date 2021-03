Die für Gründonnerstagabend nach dem Gottesdienst angesagte Ölbergandacht beim Kalvarienberg in Oberschleißheim ist coronabedingt abgesagt. Die Gläubigen ziehen sonst nach der Fußwaschung die drei Kilometer von der Kirche Patrona Bavariae hinaus zum Bergl. Der Pfarrverband hatte die Andacht als Tradition, die nach der Säkularisation in Vergessenheit geraten war, aufgegriffen. Gottesdienste des Pfarrverbands finden laut Homepage mit FFP2-Maske statt. Die Liturgie an Karfreitag und in der Osternacht in St. Wilhelm werden übertragen.