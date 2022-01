Oberschleißheim im Jahre 2040: Die Bahn-Schranke ist schon lange Vergangenheit. Die Ortsmitte ist nicht nur ein Platz, sondern ein Ort mit unterschiedlichen Einkaufsmöglichkeiten wie einem Bäcker und Metzger. Ein Café und Lokale laden zum Verweilen ein. Vielleicht sieht der eine oder andere Oberschleißheim auch als autofreie Gemeinde; oder eine Gemeinde, die bezahlbares Wohnen ermöglicht und Mehrgenerationen-Häuser bietet. Kinderbetreuung, Schulen und Universität bieten Jung und Alt einen nachhaltigen und zukunftsorientieren Lebensraum, der umgeben von Natur und nicht von Gewerbe und Verkehr belastet ist.

Der ÖDP Ortsverband Schleißheim möchte von den Bürgerinnen und Bürgern erfahren, wie aus ihrer Sicht der Ort in 20 Jahren aussehen soll. In einer Veranstaltung im Frühjahr 2022 soll es unter dem Titel "Oberschleißheim neu denken" darum gehen. In Vorbereitung auf dieses Treffen hoffen die Ausrichter auf Anregungen und Ideen, die an die E-Mail-Adresse karin.schuster@oedp.de geschickt werden können.