Der Obstverkauf am Schleißheimer Schloss startet am Freitag, 25. September. Die zum Schlosspark gehörenden Obstgärten bergen einen Schatz an uralten, teilweise schon weitgehend ausgestorbenen Apfel-, Birnen- und Zwetschgensorten. Sie sollen als "Obstarche im Schleißheimer Schlosspark" der Nachwelt erhalten bleiben und werden in der schlosseigenen Brennerei zu Destillaten veredelt, die im "Blauer-Kurfürst-Laderl" angeboten werden. Dort können Kunden das Obst auch in seiner unverarbeiteten Form und Honig erstehen. Öffnungszeiten sind jeweils freitags von 7 bis 12 Uhr (bis zum 4. Dezember) sowie samstags von 9 bis 12.30 Uhr (bis 7. November). Coronabedingt kann es zu Wartezeiten kommen, da immer nur eine Person den Laden betreten darf.