Nun bekommt auch Oberschleißheim ein großes Boardinghaus. Hatte der Gemeinderat zuletzt mehrere Pläne abgewiesen und Gewerbeflächen für diese Art von Wohnraum gesperrt, so wird nun doch ein derartiger Komplex an der Franz-Lehner-Straße im Gewerbegebiet an der Kreuzstraße entstehen. Das Gemeindebauamt bezeichnete "diese städtebauliche Lage als vertretbar". Allerdings soll die vorgeschlagene Gebäudehöhe von knapp 23 Meter nicht erlaubt werden. Der Bauleitplan lässt maximal 14 Meter bei vier Geschossen zu. Mit 8:5 Stimmen entschied der Bauausschuss, daran festzuhalten. Das Boardinghaus solle "kein Turm" werden, hieß es.