Die Gemeinde Oberschleißheim rüstet sich für medizinische und andere Notfälle. Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, Notrufsäulen mit Defibrillatoren an zentralen Stellen zu installieren. Dazu sollen die derzeit in öffentlichen Gebäuden angebrachten Defibrillatoren teilweise außerhalb die geschlossenen Räume verlegt werden.

Wie intensiv genau das neue Servicenetz geknüpft wird, das hat der Gemeinderat noch offen gelassen und den jährlichen Finanzberatungen übertragen. Peter Benthues (CSU) forderte schon, "zu klotzen und nicht zu kleckern". Die CSU hatte den Antrag eingebracht, Notrufsäulen zu installieren, parallel hatte ein Oberschleißheimer ans Rathaus geschrieben, dass es sinnvoller wäre, die Defibrillatoren auch zugänglich zu machen, wenn das jeweilige Gebäude geschlossen ist.

Die Anträge hatte der Gemeinderat im September vertagt und jetzt bei der zweiten Behandlung erneut ohne Vorschläge der Gemeindeverwaltung zur Umsetzung auf den Tisch bekommen. "Wir diskutieren hier auf keiner Basis", monierte Florian Spirkl (SPD). Derartige Initiativen unkommentiert und ohne eigene Annäherung vorzulegen, sei "keine politische Führung", rügte er Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW).

Das weitere Vorgehen gab dann CSU-Sprecherin Gisela Kranz vor. In einem ersten Schritt sollen demnach drei Notrufsäulen mit integriertem Defibrillator anvisiert werden, eine für den Bahnhofsplatz, eine für die Sportanlage zwischen Effnerstraße und Münchner Allee und eine dritte noch auszuwählende. Dazu soll der Defibrillator aus dem Bürgerzentrum an die Außenseite verlegt werden. Bürgermeister Kuchlbauer sagte, so habe er sich das auch vorgestellt.

Pro Notrufsäule werden Kosten von rund 10 000 Euro erwartet, die Installation des externen Defibrillators wird rund 2000 Euro kosten. Die endgültige Festlegung, was 2020 umgesetzt wird, soll je nach Haushaltslage der Finanzausschuss im Januar treffen.