Das Rathaus in Oberschleißheim ist wegen des Infektionsgeschehens von Mittwoch, 23. Dezember, bis Mittwoch, 6. Januar, geschlossen. An den Werktagen ist zu den allgemeinen Öffnungszeiten ein Notdienst für unaufschiebbare Angelegenheiten eingerichtet. Die Bereiche im Rathaus sind unter folgenden Telefonnummern zu erreichen: und zwar das Ordnungsamt, allgemeine Angelegenheiten unter 089/31 56 13-14; das Standesamt unter 089/31 56 13-52; der Bereitschaftsdienst des Wasserwerks unter 0175/264 90 60; das Klärwerk unter 089/315 10 15; das Bauamt für Schadensmeldungen und Einsicht in Pläne unter 089/31 56 13-38. Der Wertstoffhof ist an den Feiertagen sowie am Donnerstag, 24. Dezember, Donnerstag, 31. Dezember, und Samstag, 2. Januar, geschlossen. Gemeindebücherei und Hallenbad bleiben weiter geschlossen.