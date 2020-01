Die Nachbarschaftshilfe Oberschleißheim zieht mit ihrem Büro ins Bürgerzentrum. Im Obergeschoss des Hauses wird eine Wohnung frei, die nun zum Büro umgebaut werden soll. Die Grünen hatten zunächst gefordert, sie zu erhalten, um für Härtefälle akut Wohnraum anbieten zu können, ließen sich aber von der Argumentation überzeugen, dass das über der Gaststätte im Bürgerzentrum nicht sinnvoll sei. Zunächst hatte der Gemeinderat vorgesehen, in der Wohnung den Kinderpark der Nachbarschaftshilfe anzusiedeln, was aber baulich nicht realisierbar war. Der Kinderpark ging dann in die Räume der Nachmittagsbetreuung. Auch das Büro der Nachbarschaftshilfe, derzeit in einem Mietverhältnis am Margarethenanger, ist dort mittlerweile sehr beengt, ein Raum musste bereits in den Keller ausgelagert werden.