Nach vielen Jahren der Sanierung und Restaurierung erstrahlt die historische Kapelle St. Jakobus in Hochmutting wieder in neuem Glanz: Kardinal Reinhard Marx hat am Sonntag in einem feierlichen Gottesdienst Altar und Gebäude geweiht. Weil coronabedingt nur geladene Gäste der Einweihung beiwohnen konnten, wurde der Gottesdienst live via Youtube übertragen, für Gläubige gab es zudem die Gelegenheit, ihn per Livestream in der Pfarrkirche St. Wilhelm und auf der Homepage des katholischen Pfarrverbandes verfolgen. Zurückgehend aufs Jahr 955, ist St. Jakobus einer der ältesten Kirchenbauten im Landkreis München. Die kleine Kapelle soll laut der Gemeinde Oberschleißheim künftig für Trauerfeiern, Gottesdienste, und Andachten beider Konfessionen, aber auch für Kammerkonzerte und Ausstellungen genutzt werden.