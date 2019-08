4. August 2019, 21:33 Uhr Oberschleißheim Neue Wohnungen

Die Pläne für die neue Wohnanlage der Gemeinde Oberschleißheim am Frauenfeld haben sich jetzt konkretisiert. Das Rathaus baut dort ein viergeschossiges Gebäude mit elf Wohneinheiten, die an Gemeindebedienstete vermietet werden sollen. Der Planentwurf sieht zwei Vierzimmerwohnungen mit jeweils rund 90 Quadratmetern im Erdgeschoss vor und auf den drei Etagen dann jeweils identisch zwei Zwei- und eine Dreizimmerwohnungen. Erwartet werden derzeit Baukosten von 3,4 Millionen Euro, wovon 1,4 Millionen Euro durch das staatliche Förderprogramm für Wohnraumförderung übernommen würde. Für weitere 1,6 Millionen Euro will die Gemeinde ein vergünstigtes Förderdarlehen abrufen.