Das Druckwerk Oberschleißheim auf dem ehemaligen Bruckmanngelände hat sich als Gewerbepark wieder mit Leben gefüllt. Wie die Gemeinde mitteilt, sind mittlerweile der Werkzeug-Großhandel Würth, die Firma Tennco, die Abgasregelsystemen produziert, sowie die Firma Magna, Weltmarktführer für halb- und vollautomatische Fahrsysteme, eingezogen. Tennco und Magna sind für BMW tätig. Außerdem ist die Firma Designfunktion, ein führendes Planungs- und Einrichtungsunternehmen für Arbeits- und Wohnwelten, mit Showroom und Sonderverkauf am Standort Oberschleißheim. Auch der Münchner Gasteig nutzt Gebäude als Lagermöglichkeit. Anfang 2020 zieht schließlich noch BMW mit dem seinem 3-D-Druckverfahren und etwa 80 Mitarbeitern in die neuen Räumlichkeiten an der Mittenheimer Straße ein. Damit habe sich der Immobilienentwickler Beos als die richtige Wahl erwiesen, um dem Areal neues Leben einzuhauchen, heißt es aus dem Rathaus.