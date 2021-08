Auf der B 13 zwischen München und der A-99-Anschlussstelle Neuherberg kommt es an drei Wochenenden zu Einschränkungen für den Verkehr. Das Staatliche Bauamt Freising saniert die Fahrbahn auf einer Länge von etwa 1,4 Kilometern. Die B 13 erhält eine neue Binder- und Deckschicht aus Asphalt. Zwischen der Stadtgrenze und der Anschlussstelle Neuherberg steht während der Bauarbeiten ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Einschränkungen gibt es bei der westlichen Auf- oder Abfahrt auf die A 99 respektive auf der B 13 in Fahrtrichtung Garching-Hochbrück. Bauphase eins ist von Freitag, 27. August, 20 Uhr, bis Montag, 30. August, 5 Uhr, die östliche Richtungsfahrbahn ist dabei gesperrt. Der Verkehr von der Anschlussstelle Neuherberg und aus München in Fahrtrichtung Norden wird über die Staatsstraße 2053 nach Lustheim und über die B 471 zurück auf die B 13 geleitet. Diese Umleitung gilt auch für die entgegensetzte Fahrtrichtung. Bauphase 2 ist von 3. bis 6. September, Bauphase 3 ist von 17. bis 20. September.