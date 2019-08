Nachts in der Heide

Kurz vor Sonnenuntergang brechen Kinder und Erwachsene am Freitag, 13. September, um 19 Uhr am Heidehaus auf und erkunden mit Becherlupe, Kescher und Taschenlampe die angrenzenden Wiesen und nahegelegenen Tümpel. Welche tagaktiven Tiere sind mit Einbruch der Dämmerung noch zu finden, welche nachtaktiven lassen sich am Rande der Fröttmaninger Heide entdecken? Wo verstecken sich Wolfsspinnen, Libellen und Wechselkröten? Geleitet wird die bis um 21 Uhr dauernde Führung von Gebietsbetreuer Tobias Maier. Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder die Hälfte. Veranstalter ist der Heideflächenverein Münchner Norden. Anmeldungen bis zum 10. September beim Referat für Gesundheit und Umwelt (Telefon: 089/233-475 12 oder online: https://veranstaltungen.stadt-muenchen.de/rgu/veranstaltungen/).