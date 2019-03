27. März 2019, 21:51 Uhr Oberschleißheim Musiklehrer machen es vor

Das eigene künstlerische Können präsentieren am Sonntag, 31. März, die Instrumentallehrer der Volkshochschule Oberschleißheim. Die Musiker unterhalten an diesem Abend mit Solodarbietungen, Ensemble-Arrangements und Bands in verschiedenen Formationen mit einem musikalischen Potpourri von Klassisch bis Modern. Dabei ist von Geige, Gitarre, Cello und Klavier bis hin zum Schlagzeug eine bunter Mix an Instrumenten vertreten. Das "Lehrerkonzert" im Saal des Bürgerhauses, Theodor- Heuss-Straße 29, beginnt um 18 Uhr. Einlass ist bereits von 17 Uhr an. Tickets gibt es zum Preis von 19 Euro an der Abendkasse und zum Preis von 17 Euro im Vorverkauf bei Schreibwaren Heckenstaller und Schreibwaren am Schloss.