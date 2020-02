Volks- und Weltmusik aus dem Salzkammergut, die sich erdig, lebendig, frisch und frech präsentiert - das verspricht die Gruppe "steIRISh stew". Wie der Name schon verrät, geht es nicht nur um Alpenländisches, sondern eher um musikalische Weltenbummler und Grenzgänger. Steirische Lieder und Gstanzln, schottische Dudelsackklänge, irische Folkmusic sind die Zutaten zu einem "musikalischen" Stew. Walpurga Eitzinger, Kathrin Schadler, Saskia Konz, Ernst Gotschmann, Philipp Egglmaier und Christian Einheller spannen den musikalischen Bogen zwischen den Kulturen. Auch die Instrumentierung der Band macht deutlich, wo die Reise hingeht, von der Flöte über das Hackbrett und das Klavier, die Harfe, Geige, Tuba, Hulusie und Ziehharmonika bis zum Kontrabass ist alles dabei. Zu sehen ist die Band am Samstag, 7. März, von 20 Uhr an im Bürgerzentrum. Der Eintritt kostet 17, ermäßigt 14 Euro. Der Saal wird bewirtet. Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Heckenstaller, Schreibwaren am Schloss und Münchenticket. Telefonische Reservierung ist möglich unter der Nummer 089/3150103.

© SZ vom 20.02.2020 / SZ Feedback