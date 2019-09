Artikel per E-Mail versenden

Von September an startet die Musikvereinigung Oberschleißheim wieder mit neuen Angeboten der musikalischen Früherziehung. Die Kurse finden nach den Sommerferien donnerstags im wöchentlichen Rhythmus statt. Hier können Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren in die kunterbunte Klangwelt hineinschnuppern und so die Grundlagen der Noten- und Rhythmuslehre spielerisch erlernen. Infos und Anmeldung unter klangwelt@mvo-ev.de, oder auch www.musikvereinigung-oberschleissheim.de.