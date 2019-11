Mülltrennung auf der einen Seite, ein lukrativer Müllhandel auf der anderen. Um illegale Machenschaften der deutschen Müll-Mafia geht es in dem Vortrag des Investigativ-Journalisten Michael Billig mit dem Titel "Schwarz. Rot. Müll". Billig spricht davon, dass die Gewinnmargen in der Entsorgungswirtschaft höher seien als im Drogenhandel und deckt dubiose Machenschaften auf. Am Mittwoch, 27. November, von 19.30 Uhr an wird er in der Jugendfreizeitstätte "Planet O", Theodor Heuss Straße 29, seine Recherche vorstellen. Der Eintritt ist frei.