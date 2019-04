3. April 2019, 22:12 Uhr Oberschleißheim Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein Motorradfahrer ist am frühen Dienstagabend auf der Staatsstraße 2342 in Oberschleißheim tödlich verunglückt. Der 47-jährige Münchner hatte in einer Linkskurve zum Überholen angesetzt und dabei offenbar den Gegenverkehr übersehen. Beim Ausweichen geriet er wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß mit seinem Motorrad zunächst gegen einen Telefonmast sowie anschließend gegen den Betonsockel einer Grundstückseinfahrt. Dabei zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu.