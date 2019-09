"Mucks Mäuserl Mord", ein bayerisches Kriminalstück in drei Akten von Ralph Wallner, bringt die Laienspielgruppe Badersfeld auf die Bühne. Unter der Regie von Antonia Kellner geht es um Mord, um diverse Verwicklungen und um rote Gummistiefel. Premiere ist am Samstag, 2. November, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Oberschleißheim. Weitere Vorstellung sind am Montag, 3. November, 18 Uhr, am Freitag, 8. November, und Samstag, 9. November, jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, 4. Oktober, per E-Mail an kontakt@laienspielgruppe-badersfeld.de und am Freitag, 11. Oktober, bei Optik Kloske an der Feierabendstraße 53 in Oberschleißheim.