Andreas Schröfl ist studierter Braumeister, 1975 geboren und aufgewachsen in München, inzwischen lebt er in einem Dorf am Rande der Hallertau. Zudem schreibt er Kriminalromane, in denen er seine Liebe zum Beruf, die Verbundenheit mit bayerischer Tradition sowie seine Leidenschaft für mörderische Geschichten kombiniert. Am Freitag, 9. Oktober, liest er im Bürgerzentrum Oberschleißheim aus seinem Buch "Weißbier-Requiem": Braumeister Alfred "Sanktus" Sanktjohanser, Held diverser Schröfl-Romane, findet im Bier-Wellneshotel "Holledauer Hof", eine Leiche im Pool und startet die Ermittlungen. Für die musikalische Untermalung sorgt Vladislav Cojocaru, Akkordeon. Die Lesung eröffnet die Oberschleißheimer Spielzeit. Karten zu zehn, ermäßigt acht Euro, sind im Vorverkauf bei Schreibwaren Heckenstaller und Schreibwaren am Schloss erhältlich. Es gibt Tischbestuhlung mit zugewiesenen Plätzen.