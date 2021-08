Den Münchner Stadtrats-Fraktionen SPD/Volt und Die Grünen/Rosa Liste fehlen an der Olympia-Regattaanlage in Oberschleißheim Toiletten. Daher fordern sie, dass mobile Anlagen aufgestellt werden. Ihr Argument ist: Die Anlage ist seit jeher ein Ort, der nicht nur von Kanuten und Rudererinnen genutzt wird. Genauso genießen auch viele Freizeit- und Breitensportler das weitläufige Areal. Vor Ort gebe es jedoch nahezu keine Toiletten. "Mit den mobilen Toilettenanlagen wollen wir dafür sorgen, dass die Regattaanlage noch attraktiver für alle Sporttreibenden wird", sagt Kathrin Abele (SPD), Sprecherin im Münchner Sportausschuss. Um die sanitäre Situation langfristig zu verbessern, sollen zudem dauerhaft feste Toilettenanlagen installiert werden. Das soll nach dem Wunsch der Fraktionen die Stadtverwaltung in Abstimmung mit den anliegenden Stadtbezirken, Sportvereinen und der Olympiapark München GmbH prüfen.