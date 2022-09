Schneller als gedacht geht die Sanierung der Mittenheimer Brücke in Oberschleißheim voran, die eine der Hauptverkehrsadern in der Gemeinde ist.

Die Sanierung der Mittenheimer Brücke schreitet so schnell voran, dass die Sperrung womöglich noch heuer aufgehoben werden kann.

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Die einzige kreuzungsfreie Querung der Bahnstrecke in Oberschleißheim für Autos drei Jahre gesperrt! Zum Auftakt der Bauarbeiten an der Bahnbrücke an der Mittenheimer Straße schien der Verkehrskollaps programmiert zu sein. Jetzt wird seit 16 Monaten unter Vollsperrung gearbeitet und der Ort hat sich weitgehend geräuschlos damit arrangiert. "Mittlerweile hat sich jeder daran gewöhnt", sagt Bürgermeister Markus Böck (CSU).

Eine Routine-Überprüfung der 1972 eröffneten Brücke hatte ergeben, dass der Chloridgehalt im Beton die zulässigen Grenzwerte teilweise überschreite, was chemische Prozesse auslösen kann, die wiederum zum Abplatzen von Betonteilen führen können und damit langfristig auch zur Beeinträchtigung der Statik. Das Stahlgerüst in den Betonpfeilern der Stützwände war schon angegriffen. Die Betonoberflächen wiesen starke Abplatzungen und Hohlstellen auf. Und die Fugen des Bauwerks waren größtenteils schadhaft.

Bei der Planung der Generalsanierung war zunächst von einer Bauzeit bis August 2023 ausgegangen worden. Jetzt wird hinter vorgehaltener Hand sogar angestrebt, den Verkehr vielleicht noch heuer freigeben zu können. Hauptgrund für diese Rasanz war der ungewöhnlich milde Winter. Statt einer mehrwöchigen Kältepause legten die Bauarbeiter gerade mal Weihnachtsferien ein und arbeiteten ansonsten durch.

Dieser nie erwartete Baufortschritt führte dann auch zur bisher einzigen Komplikation bei dem Projekt. Mit der Bahn waren schon Zeitfenster vereinbart, in denen Arbeiten an der Brücke vorgenommen werden sollten, die eventuell für den darunter laufenden Schienenverkehr kritisch werden könnten; weil sich der Bauablauf nach vorne verschob, mussten auch diese Fenster neu terminiert werden, was zumindest nicht völlig unkompliziert war.

Das größte Problem bereitete der Wegfall des Park-and-Ride-Platzes

Die größten Probleme verursachten die Bauarbeiten am Ausweichparkplatz. Weil der Park-and-ride-Platz unter der Brücke als Lager für die Baumaßnahme genutzt wird, hat das Rathaus den nahen Parkplatz am Bürgerzentrum als Ersatz freigegeben. Das führte dazu, dass Besucher der Veranstaltungen und der Gastronomie im Bürgerzentrum ihre Autos dort nicht mehr abstellen konnten. Die Gemeinde hat daraufhin auf der Hälfte der Fläche wieder die Parkzeit limitiert, und jetzt scheint's zu passen. Er habe "schon lange keine Beschwerden mehr bekommen", erzählt der Bürgermeister.

Die Instandsetzungsarbeiten auf der Westseite der Mittenheimer Brücke sind nun weitgehend abgeschlossen, die Kappen mit dem Gehweg am Rand sowie der neue Straßenbelag sind fertig. Nun wird auf der Ostseite gearbeitet. Hier läuft derzeit die Erneuerung der Stahlbetonkappen als Ränder der Brücke und der Stahlbetongesimse auf den Stützwänden. An der Unterseite der Brücke wird der Berührschutz demontiert und das Kappengerüst montiert. Im Fahrbahnbereich wird der alte Asphalt abgefräst, dann werden Brückenabläufe eingebaut und die Fahrbahnabdichtung erneuert, bevor auch hier der neue Belag kommt.

Während sich an der Verkehrsführung durch die Gemeinde nach der Fertigstellung nichts ändern wird, verhandelt das Rathaus mit dem Landratsamt über eine mögliche Tonnage-Beschränkung. Das könnte helfen, den Lkw-Verkehr aus dem Ort herauszuhalten. Technisch wird die Brücke freilich so saniert, dass keinerlei Einschränkungen nötig würden.