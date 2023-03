Von Sabine Wejsada, Oberschleißheim

Sie haben ihre Heimat verlassen müssen, nun haben sie auch ihr Zuhause auf Zeit verloren: 20 vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geflüchtete Menschen sind nach einem Brand in einem Flüchtlingsheim in Mittenheim in eine andere Unterkunft verlegt worden. Das Feuer in einem der Zimmer hat dazu geführt, dass das gesamte Gebäude auf einem Privatgelände in dem Oberschleißheimer Ortsteil unbewohnbar ist - wegen statischer Probleme, wie Bürgermeister Markus Böck (CSU) am Mittwoch sagte. Die Bewohner sind nach Unterschleißheim gebracht und nun in einem Flüchtlingsheim an der Siemensstraße untergebracht worden.

Der Brand war nach Angaben eines Polizeisprechers am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in einem der Zimmer ausgebrochen. Der Raum brannte vollkommen aus. Alle Bewohner konnten sich retten, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Mittwochvormittag haben sich Brandfahnder des Münchner Polizei auf den Weg nach Mittenheim gemacht, um nach der Ursache für das Feuer zu forschen. Es gebe "akut" keine Hinweise auf eine Brandstiftung, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch, vielmehr könne es sein, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.

Detailansicht öffnen Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Dienstag nach einem Brand in einem Flüchtlingsheim in Mittenheim vor Ort. Zum Glück wurde niemand verletzt. (Foto: Aicher Ambulanz)

Im Einsatz waren am Dienstag Polizei, zahlreiche Feuerwehrleute und Einsatzkräfte wie ein Notarzt sowie die Besatzungen von drei Rettungswagen der Aicher Ambulanz und einem Großraumfahrzeug, das für die Erstversorgung von vielen Opfern ausgelegt ist.

Die Unterkunft war offenbar "sehr dicht bewohnt"

Das Gebäude auf dem Gelände eines Kfz-Handels an der Mittenheimer Straße im gleichnamigen Ortsteil von Oberschleißheim hat das Münchner Landratsamt seit Ende April 2022 als Unterkunft angemietet, als die Zahl der aus Kriegsgebieten stammenden Flüchtenden immer größer und die zur Verfügung stehenden Unterbringungsmöglichkeiten in den Städten und Gemeinden im Landkreis München knapper wurden. Insgesamt 20 Menschen waren dort laut Bürgermeister Markus Böck bislang gemeldet. Die dort untergebrachten Personen seien allesamt aus der Ukraine geflohen, aber nicht ausnahmslos ukrainische Staatsbürger, heißt es aus dem Landratsamt.

Der Oberschleißheimer Helferkreis hat nach Angaben von Peter Lemmen, der einer von zwei Koordinatoren der örtlichen Asyl-Initiative ist, erst Anfang Dezember zufällig davon erfahren, dass es in Mittenheim einen umzäunten Standort für Schutzsuchende gibt. Man habe nur sporadisch Kontakt halten können, so Lemmen. Vor allem Sprachbarrieren mit den ukrainischen Geflüchteten hätten die Bemühungen erschwert. Er zeigte sich am Telefon erleichtert, dass bei dem Brand in dem Haus, das nach seiner Beobachtung "sehr dicht bewohnt" gewesen ist, niemand körperlich zu Schaden gekommen sei.