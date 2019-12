Feuerwehrmann ist immer noch ein Traumberuf vieler Kindergarten- und Grundschulkinder. In Oberschleißheim können diese Kinder künftig schon mit sechs Jahren ihren Traum wahr werden lassen. Mit dem Aufbau einer Kinderfeuerwehr will die Oberschleißheimer Feuerwehr künftig noch jüngere Altersgruppen erreichen.

Schon lange unterhält die Truppe eine sehr agile und bei Vergleichswettkämpfen immer wieder bestens präparierte Jugendfeuerwehr, die Nachwuchs ab zwölf Jahren aufnimmt. Anderen Vereinen, die mit der Feuerwehr um Nachwuchs konkurrieren, könne man schon deutlich früher beitreten, merkte Kommandant Wolfgang Schnell jetzt in einem Antrag an den Gemeinderat an. Da sei es schwer, sie mit zwölf Jahren noch für den Eintritt in die Jugendfeuerwehr zu begeistern.

Die Feuerwehr sieht die Nachwuchsarbeit aber als entscheidend an, "um später Probleme zu vermeiden". Wegen der Vielzahl der Feuerwehrleute, die nicht in Oberschleißheim arbeiten, ist es schon jetzt gelegentlich knapp, die Einsatzstärke tagsüber zu sichern.

In der Kinderfeuerwehr sollen die Aufgaben der Feuerwehr spielerisch und altersgerecht vermittelt werden, so der Kommandant. Die Jugendfeuerwehr bereite die über Zwöfjährigen dann bereits "auf das spätere Feuerwehrleben vor". Der Gemeinderat als Träger der Feuerwehr hat die Neuerung einstimmig durchgewunken. Für eigene Schränke und die Kinderuniformen wurden 2000 Euro freigegeben.