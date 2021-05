Die Kabarettistin Lucy van Kuhl, Gewinnerin des Passauer Scharfrichterbeils 2019, verbindet in ihren Liedern versiert Wort und Musik. Aus ihren Beobachtungen des Menschlichen, Allzumenschlichen schöpft sie Inspiration und kombiniert Klavier-Kabarett mit Chansons. Sie besingt ironisch und ausdrucksstark die kleinen Tücken des Alltags. Am 16. Juni wird Lucy van Kuhl in Oberschleißheim auftreten, und ihr Programm "Fliegen mit dir" im Bürgerzentrum präsentieren. Bereits an diesem Freitag, 28. Mai, gastiert das Monika Drasch Trio in der Schlossgemeinde und zeigt das Programm "Emerenz Meier - daheim in Chicago?". Die Vorstellungen sind Nachholtermine, der Vorverkauf ist möglich bei Schreibwaren Heckenstaller und Schreibwaren am Schloss (089/315 01 03). Weitere Informationen, auch zu den coronabedingten Rahmenbedingungen, gibt es über www.oberschleissheim.de.