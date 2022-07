Das wirtschaftliche Herz Bayerns schlägt in München - aber nicht nur. Die Metropolregion ist die am dynamischsten wachsende in der Republik.

Von Martin Mühlfenzl

Noch immer starten und landen auf Deutschlands ältestem in Betrieb befindlichem Flughafen in Oberschleißheim Flugzeuge. Vor der Halle der Flugwerft bietet sich ein beeindruckender Blick über das weitläufige Rollfeld des im Jahr 1912 eröffneten Flugplatzes Schleißheim, der heute das Luftfahrtmuseum als Außenstelle des Deutschen Museums beherbergt. Es gibt wenige Orte, wo Tradition und Moderne, Geschichte und Innovation so sehr ineinander fließen. "Das ist ein ganz besonderer Ort", sagt Münchens Landrat Christoph Göbel (CSU) im Festsaal der Flugwerft bei seiner Begrüßung zur jährlichen Konferenz der Europäischen Metropolregion München. Als Gastgeber muss Göbel so etwas natürlich sagen. Aber es ist schon etwas dran, soll es an diesem Tag doch darum gehen, wie sich die Metropolregion, deren Vorsitzender der Münchner Landrat ist, für die Herausforderungen der Zukunft rüsten kann - und wie die Innovationskraft dieses prosperierenden Wirtschaftsraums erhalten und ausgebaut werden kann.