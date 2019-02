7. Februar 2019, 22:08 Uhr Oberschleißheim Mehr Mut

"Seid wieder Mutbürger", lautet Erzabt Notker Wolfs Appell gegen Pessimismus, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. In seiner Lesung "Schluss mit der Angst. Deutschland schafft sich nicht ab" am Donnerstag, 14. Februar, stellt er sein neues Buch vor. In diesem bezieht Wolf Stellung zu den aktuellen Geschehnissen und erinnert an christliche Werte. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Jugendfreizeitstätte Planet 'O', Theodor-Heuss-Straße 29 in Oberschleißheim. Der Eintritt frei.