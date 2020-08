Auch in der Gemeinde Oberschleißheim erhält das Personal von Kindertagesstätten künftig wieder zwei Zusatzleistungen zum Gehalt. Der Gemeinderat hatte die Arbeitsmarktzulage 2019 eingeführt, um auf dem hart umkämpften Markt für Personal der Kinderbetreuung konkurrenzfähig zu bleiben. Als jüngst die bisherige Ballungsraumzulage für alle Gemeindebediensteten durch die neu definierte Großraumzulage ersetzt worden war, war mit dem Beschluss auch die Arbeitsmarktzulage weggefallen, obwohl beide Leistungen nichts miteinander zu tun haben.

Jetzt hat der Ferienausschuss des Gemeinderats auf Antrag der CSU einstimmig die Arbeitsmarktzulage für Kinderbetreuung wieder eingeführt. Man habe heuer bereits drei Kündigungen zu verzeichnen, berichtete Hauptamtsleiterin Veronika Abele aus der Gemeindeverwaltung. Und ohne Arbeitsmarktzulage, die in den umliegenden Kommunen bezahlt werde, tue man sich "immens schwer mit der Stellenbesetzung".

Einstimmig wurde beschlossen, an Erzieher und Erzieherinnen wieder 200 Euro monatlich zusätzlich zu Gehalt plus Großraumzulage auszuzahlen, an Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen 150 Euro. Für die Gemeindekasse bringt das eine Belastung von rund 200 000 Euro jährlich. Die Freien Wähler gingen noch weiter und forderten eine identische Zulage von 200 Euro für alle. "Erzieherinnen und Pflegerinnen zahlen die gleiche Miete", sagte ihr Sprecher Stefan Vohburger.

Zweiter Bürgermeister Harald Müller (SPD) als Sitzungsleiter signalisierte Sympathie für den Vorschlag, allerdings müsse man erst aufbereiten, ob eine Gleichstellung rechtlich möglich sei und was das die Gemeindekasse konkret koste. So empfahl er erst mal einen Prüfauftrag, den die FW akzeptierten.