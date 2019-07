1. Juli 2019, 21:39 Uhr Oberschleißheim Markus Büchler bleibt Bezirkschef der Grünen

Markus Büchler führt auch weiterhin den oberbayerischen Bezirksverband er Grünen. Der Landtagsabgeordnete aus Oberschleißheim erhielt bei seiner Wiederwahl auf der Bezirksversammlung in Neuburg an der Donau 98 Prozent der abgegebenen Stimmen. Als Co-Vorsitzende steht Büchler die ehemalige Bundestagsabgeordnete Agnes Krumwiede aus Neuburg zur Seite. Der Bezirksverband der Partei für Oberbayern wurde im Jahr 2015 neu gegründet, der 45-jährige Verkehrsexperte der Grünen leitet ihn seitdem. Die Arbeit der kommenden Monate werde sich auf die Kommunalwahlen am 15. März 2020 konzentrieren, machte Büchler deutlich. Der Bezirksverband werde die Kreis- und Ortsverbände "nach Kräften" unterstützen - die Partei wolle ein "fulminantes Ergebnis" einfahren.