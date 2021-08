Von Tatjana Tiefenthal, Oberschleißheim

Während Tanja Cremer ihr Märchen vorliest, werden Fotos eingeblendet, die den Protagonisten Hakim mit zerschlissener Kleidung in einer Holzhütte zeigen. Wie er dahin gekommen ist, erfährt man jedoch erst im Laufe der Geschichte. Die Fotos hat Cremer selbst im Oberschleißheimer Schlosspark geschossen. Eigentlich ist sie Lehrerin an der Realschule Blutenburg, doch während des Lockdowns entstand ihr mittlerweile zweites Fotomärchen. Nun ist es in der Jugendbegegnungsstätte "Planet O" in Oberschleißheim vor der Klasse 4a der Grundschule Parksiedlung uraufgeführt worden.

Die Geschichte handelt von dem Jugendlichen Hakim, der auf einer Insel gestrandet ist und sich nun eine Unterkunft bauen und Nahrung finden muss. Während er diesen mühsamen Tätigkeiten nachgeht, kommen bei ihm immer wieder Erinnerungen an seine Familie und an seine Heimat auf. Erst in diesen Rückblenden erfährt man, dass Hakim sich auf der Flucht befindet und das Schlepperboot, auf dem er sich befand, gesunken ist. Nach und nach setzt sich so das Bild von Hakims Schicksal zusammen. Am Ende macht sich Hakim in einem selbstgebauten Boot auf den Weg weiter nach Europa - und schafft es selbstverständlich, schließlich handelt es sich um ein Kindermärchen.

Die Idee zu dem Märchen kam Cremer, nachdem sie im Wald eine kleine Holzhütte entdeckt hatte. "Sie hat mich an die Puppenhäuser aus meiner Kindheit erinnert und sofort kamen mir Geschichten in den Sinn", erzählt sie. Die über einen Meter hohe Hütte aus Ästen im Oberschleißheimer Schlosspark hat Minh Duc Truong mit seinem vierjährigen Sohn vergangenes Jahr in der Corona-Zeit errichtet. Eigentlich soll sie als Entenhaus dienen, nun ist sie auch ein Märchenschauplatz.

Fast wäre Cremers Erzählung ein ganz klassisches Märchen geworden: mit Prinz, Prinzessin und dem Schleißheimer Schloss. Dann erschien ihr diese Art von Geschichte jedoch auserzählt. Da sich an der Bahnhofsstraße eine Unterkunft für Geflüchtete befindet, wurde stattdessen die fiktive Figur Hakim der Protagonist. "Es begegnen sich in Oberschleißheim zwei verschieden Welten: das Schloss und direkt daneben die Unterkunft. Und trotzdem gibt es nur wenige Berührungspunkte", erzählt Cremer. Mit ihrem Märchen möchte sie das ändern und Kindern die Thematik Flucht näherbringen. "Gerade die nächste Generation sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil hierbei Verständnis und Einfühlungsvermögen enorm wichtig sind", meint sie. Die Kindheit sei die beste Zeit, um diese Fähigkeiten zu entwickeln. Dafür müsse es jedoch Berührungspunkte geben.

Cremer hat die Puppe, die auf den Fotos Hakim darstellt, selbst umgestaltet. Dabei hat sie die Figur bewusst nicht romantisiert, sondern so dargestellt, wie ein Gestrandeter aussehen würde: Hakim trägt verdreckte, abgenutzte Kleidung sowie einen Bart. "Manche Kinder haben sich gewundert, warum Hakim kein kleiner süßer Junge ist", erzählt sie. Doch sie wollte eine realitätsnahe Geschichte, um bei den Kindern Vorurteile abzubauen und ihnen spielerisch das Schicksal der geflüchteten Menschen näherzubringen.

Gedacht ist das Märchen für Kinder der vierten bis sechsten Klasse. Die Geschichte kann individuell an das Alter angepasst werden. Bei der Klasse 4a kam das Fotomärchen gut an. "Obwohl die Geschichte keine besondere Action enthält, sind die Kinder sehr ruhig und aufmerksam gewesen", schildert Cremer ihre Erfahrung. Im Anschluss an die Aufführung ging es weiter in den Schlosspark, wo die Schüler sich die Hütte selbst anschauen konnten. Cremer möchte ihr Märchen noch in weiteren Schulen aufführen. Interessierte können sich bei ihr melden (cremercremer@t-online.de).