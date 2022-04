Fahrräder könnten in Lustheim wie in der Hochmuttinger Straße bald Vorrang haben.

Um den überbordenden Auto-Verkehr in Schach zu halten, soll Lustheim eventuell als Fahrradzone ausgewiesen werden. Der Verkehrsausschuss des Oberschleißheimer Gemeinderates hat nun in Auftrag gegeben, diesen Kniff für den überlasteten Gemeindeteil zu checken. Außerdem soll flächendeckend überprüft werden, wo Halteverbote angesetzt werden könnten, um zumindest den Rettungskräften Durchfahrt zu verschaffen.

Lustheim, umzingelt von Staatsstraße, Wald und Schlosspark, hat für Autos nur eine Zufahrt. Die wird auch von Besuchern von Schloss Lustheim oder des östlichen Schlossparks genutzt, die seit Pandemie-Beginn deutlich zugenommen haben. Und vor allem wird Lustheim seit Jahren massiv nachverdichtet, ohne dass die Verkehrsinfrastruktur der gestiegenen Bevölkerungszahl nachwachsen könnte.

Zuletzt gab es gleich zwei Vorstöße im Gemeinderat, dem abzuhelfen. Unter anderem wurde der Missstand geschildert, dass die Straßen, insbesondere die Hochmuttinger Straße als einzige Zufahrt, so zugeparkt seien, dass Fahrzeuge der Rettungsdienste nicht mehr durchkämen. Ein Antrag, deswegen einen Fuß- und Radweg entlang des Schlosskanals als zweite Zufahrt zu erschließen, wurde im Gemeinderat bei einem Stimmenpatt denkbar knapp abgelehnt.

Vorgestellt wurden im Verkehrsausschuss nun andere Lösungsansätze von der Spielstraße bis zur Ausweisung von Tempo 20. Weil parallel in der Sitzung das einigermaßen neue Instrument einer Fahrradzone für andere Viertel in Oberschleißheim eingerichtet wurde, gab der Ausschuss deren Anwendung auf Lustheim in Auftrag. In Oberschleißheim werden die bisherigen Fahrradstraßen Effner- und Professor-Otto-Hupp-Straße nun mit jeweiligem Umgriff zu Fahrradzonen umgewidmet.