22. Februar 2019, 22:03 Uhr Oberschleißheim Lesung über Antisemitismus

In ihrer Arbeit für NS-Gedenkstätten beobachtet Juna Grossmann seit Jahren, wie offen judenfeindliche Angriffe zunehmen und bedrohlicher werden. In ihrem Buch "Schonzeit vorbei" schildert sie - selbst eine jüdische Deutsche - das Leben mit dem alltäglichen Antisemitismus und berichtet vom Wachsen der Angst. "Steht zu uns, helft uns, greift ein! Denn auch für euch ist die Schonzeit vorbei",

appelliert Juna Grossmann an die Mitbürger. Am Donnerstag, 28. Februar, hält sie einen Vortrag in der Jugendfreizeitstätte "Planet O", Theodor Heuss Straße 29. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.