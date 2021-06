Am Samstag, 26. Juni, findet die zwölfte Auflage des Münchner Langstrecken-Schwimmens auf der Regattastrecke in Oberschleißheim statt. Angeboten werden ein Volksschwimmen für Einsteiger über einen Kilometer sowie eine vier Kilometer lange Strecke für erfahrene Schwimmer und Triathleten. Startzeit ist um 11 Uhr.

Bei den Männern ist Vorjahressieger und Streckenrekordhalter Nicky Lange wieder mit dabei - ebenso wie sein alljährlicher Verfolger Fernando Santana. Außerdem hat sich der Ironman-Hawaii-Weltmeister von 2005, Faris Al-Sultan, angekündigt. Für Teilnehmer, das Veranstalterteam und Zuschauer gilt es, die Corona-Regeln und Abstandsgebote einzuhalten. Das Langstrecken-Schwimmen im Oberschleißheim ist nach dem Wettbewerb im Starnberger See das größte seiner Art in Süddeutschland. Der Termin in Starnberg ist am 31. Juli.