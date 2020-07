Erneut versucht das Oberschleißheimer Rathaus den Gemeindeteil Badersfeld in einem Förderprojekt mit schnellem Internet zu erschließen. Doch das erweist sich als ziemlich mühsam. Vor drei Jahren war ein Anlauf der Oberschleißheimer gescheitert, weil wohl die Zahl der potenziellen Anschlüsse in Badersfeld zu gering war. Jetzt hat sich der Gemeinderat von Florian Socher, dem für den Landkreis München zuständigen Breitbandmanager, über neueste Förderangebote informieren lassen. Socher stellte fest, dass die Gemeinde mit ihrer Initiative "relativ spät dran" sei. Das könne einen weiteren Zeitverzug von bis zu vier Jahren zur Folge haben. Ob die möglichen Anschlusszahlen für dieses Förderprojekt ausreichen würden und was die Kosten der Erschließung für die Gemeinde sind, müsste erst in einer detaillierten Untersuchung geklärt werden. Der Gemeinderat hat dazu noch keinen Beschluss gefasst.