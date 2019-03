5. März 2019, 21:39 Uhr Oberschleißheim Lagerfeuer und Lieferverkehr

Mittenheimer klagen über unhaltbare Zustände im Gewerbegebiet

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Nahezu rechtsfreie Zustände haben Helmut und Edeltraud Franke beim SZ-Lesercafé in Ismaning für die Gewerbefläche östlich der Mittenheimer Siedlung in Oberschleißheim beklagt. "Keiner interessiert sich für uns Mittenheimer", sagte Helmut Franke. Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) berichtete beim Leserdialog von einem Urteil des Verwaltungsgerichts, das einen Teil der unreglementierten Nutzung untersage. Zudem werde das Areal intensiv von den Behörden kontrolliert. "Wir merken nichts davon", sagte Edeltraud Franke.

Seit jeher liegen in Mittenheim eine Wohnsiedlung mit Einzelhäuschen in schmucken Gärten und ein Gewerbegebiet direkt nebeneinander. Ein Ausläufer des Gewerbegebiets am Ostrand der Siedlung ist dabei seit einigen Jahren permanenter Zankapfel. Die Eigentümer wollten dort über eine Stiftung eine Seniorenresidenz errichten, was im Rathaus durchaus begrüßt wurde, dann aber am Kleingedruckten in der Umsetzung scheiterte.

Seither herrschen auf dem Areal, wo offenbar mehrere Firmen als Untermieter ihren Standort haben, wüste Zustände. In Hallen wurden offenbar Arbeiter untergebracht, dazu Wohncontainer aufgestellt. Ohne akzeptable sanitäre Einrichtungen geriet das Umfeld der Anlage zur öffentlichen Toilette, Nachbarn klagten über Lagerfeuer mit unbekannten Brennstoffen. Bis das Rathaus darauf reagiert hat, dauerte es Monate. Mittlerweile sind die Wohncontainer verschwunden. Die Unterbringung von Bewohnern in den Hallen wurde laut Bürgermeister Kuchlbauer nun vom Gericht unterbunden. Offenbar sind die verhängten Fristen aber noch nicht ausgereizt, so dass dort weiter gehaust wird.

Zu diesen verheerenden Zuständen käme noch das Betriebsgebaren der ansässigen Firmen hinzu, klagen die Anwohner Helmut und Edeltraud Franke. "Keiner weiß, was die da treiben", sagen sie. Zu jeder Tages- und Nachtzeit würden Lastwagen rangiert, auch an Feiertagen, zuletzt an Weihnachten, sagen sie. Riesige Container würden auf der offenen Straße umgeladen, dabei Zufahrten der Anwesen ebenso zugestellt wie die Zufahrt zum Wertstoffhof der Gemeinde Oberschleißheim.

Seit der Umwidmung der ehemaligen Druckerei im Kern des Gewerbegebiets zu einer Gewerbehalle sei auch der Lastwagenverkehr massiv angestiegen. Speziell bei der Einfahrt von der Mittenheimer in die Gewerbestraße an der Kreuzung mit dem Bruckmannring sei der Radius viel zu gering, so dass es immer wieder zu aufwendigen Rangieraktionen komme. "Das versteht man schlecht, warum man sich Firmen mit solchem Lieferverkehr mitten in den Ort holt", sagte Helmut Franke.

Bürgermeister Kuchlbauer bezeichnete das Lastwagen-Aufkommen durch die neuen Mieter auf dem ehemaligen Druckereigelände als "zu vernachlässigen". Zuvor hätten sich Mittenheimer über den Lärm der Druckerei aufgeregt, jetzt gehöre der immerhin der Vergangenheit an. "Auch da hat uns niemand im Gemeinderat geholfen", sagte Helmut Franke. Bei dem Grundstück am Siedlungsrand könne man als Gemeinde "nur Teile verhindern", bedauerte der Bürgermeister. Für ihn wäre es "nach wie vor der Wunsch", wenn die geplante Seniorenresidenz dort entstehen könnte, "das wäre für alle Beteiligten das Beste". Konkrete Initiativen gebe es zwar derzeit noch nicht, aber nach seinen Informationen seien die Betreiber durchaus weiterhin interessiert.