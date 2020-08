Die Sendung "Kunst und Krempel" des Bayerischen Rundfunks wird von Dienstag, 25., bis Donnerstag, 27. September, im Neuen Schloss Oberschleißheim aufgezeichnet. Wer seine Familienschätze von Experten begutachten lassen möchte, kann dies unter strengen Auflagen tun. Diesmal werden nach Angaben des BR nur die Teilnehmer eingeladen, bei denen sicher ist, dass sie vor die Kamera kommen. Jeder Eingeladene erhalte einen eigenen Termin, nehme kurz in einem Wartezimmer Platz und dann folge seine Beratung durch die Experten vor der Kamera. Ein Saalpublikum gibt es nicht, wie überhaupt strenge Hygienestandards zu befolgen sind. So gelte auch, dass nur teilnehmen kann, wer keine einschlägigen Symptome hat und nicht aus einem Hotspot kommt. Beratung und Interviews finden ohne Gesichtsschutz statt, der Mindestabstand von 1,5 Metern sei aber sichergestellt. Verpflegung für die Teilnehmer ist nicht vorgesehen. Für die Veranstaltung in Oberschleißheim können sich Interessenten per E-Mail an die Adresse kunstundkrempel@br.de anmelden.