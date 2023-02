Wenn Wally Warning und seine Tochter Ami gemeinsam auf der Bühne stehen, dann harmonieren die beiden nicht nur wegen ihrer familiären Verbundenheit, sondern auch dank der gemeinsamen musikalischen Basis. Der aus Aruba (Niederländische Antillen) stammende Wally Warning ist seit vielen Jahren in der Münchner Musiklandschaft als Reggae- und Soulkünstler etabliert, die 1996 in der bayerischen Landeshauptstadt geborene Ami Warning feiert als junge Solo-Künstlerin Erfolge. Mit ihrer aufregend dunklen und rauen Stimme singt sie inzwischen auch deutschsprachige Lieder.

Das Vater-Tochter-Duo wird am kommenden Samstag, 18. Februar, die Kultursaison in Oberschleißheim mit dem Konzert "Groove & Soul" im Bürgerzentrum eröffnen, Beginn ist um 20 Uhr. In den kommenden Monaten folgen weitere interessante und mutmaßlich inspirierende Veranstaltungen, die das Kulturteam der Gemeinde um Gaby Hohenberger und Gaby Mohr organisiert haben.

Am Samstag, 18. März, gastiert etwa die Band Bluesimpact in der Schlossgemeinde, eine Woche später wird im Bürgerzentrum "Nathan in the box" gezeigt: Lessings berühmtes Schauspiel "Nathan der Weise" als performatives Puppentheater mit Popmusik. Am Freitag, 21. April, präsentieren die Gitarrenvirtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian alias Café del Mundo zusammen mit der Tänzerin Azucena Rubio "The Art of Flamenco".

Neben weiteren Konzerten, etwa vom Gesangsverein Germania Schleißheim und dem Pfarrverbandchor MPB mit den Munich Souls (Sonntag, 7. Mai), oder der Sonntagsmatinee des Quartetts Passo Avanti im Schloss, 18. Juni, und dem Open Air-Auftritt der Munich Clouds (Samstag, 29. Juli) sticht noch das Gastspiel von Comedian und Kabarettist Chris Boettcher beim Volksfest ("Immer dieser Druck") am Sonntag, 21. Mai, heraus.

Karten im Vorverkauf gibt es im Bürgerzentrum Oberschleißheim oder bei "Schreibwaren am Schloss" sowie online über München-Ticket.