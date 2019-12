Die Freien Wähler in Oberschleißheim treten zur Kommunalwahl im März erneut mit Christian Kuchlbauer als Bürgermeisterkandidat und als Spitzenkandidat für den Gemeinderat an. Der amtierende Rathauschef wurde einstimmig nominiert. Seine Herausforderer sind Harald Müller von der SPD, Markus Böck von der CSU, Ingrid Lindbüchl von den Grünen und Casimir Katz von der FDP. Kuchlbauer will nach eigenen Worten die Aufbruchstimmung im Ort fortsetzen und die Bevölkerung vor Verkehr und Lärm schützen. Für den Gemeinderat haben die Freien Wähler das Ziel, stärkste Fraktion zu werden. Bisher stellen sie ebenso wie die CSU sechs Gemeinderäte, mit dem Bürgermeister haben sie genau so viele Stimmen wie die siebenköpfige SPD-Fraktion.

In seiner Bewerbungsrede zählte Kuchlbauer eine Vielzahl an Projekten der vergangenen Jahre auf, etwa die Neugestaltung des Bürgerplatzes, das eigene Haus für die Volkshochschule, die Sanierung von Kindergärten und Schulen sowie den Neubau des Hortes an der Schule Parksiedlung oder die Direktbusverbindung zur U-Bahn nach München/Am Hart. Als Beleg für die "Aufbruchstimmung" am Ort nannte Kuchlbauer die Gründung der Remonte-Brauerei, die Feierabendmärkte oder die Bereitschaft der Vereine, die Maifeier zu organisieren, nachdem die Freiwillige Feuerwehr sich zurückgezogen hat. Selbst Senioren des TSV hätten sich an der Maibaumwache beteiligt. Der Bürgermeister sprach von Bürgern, die etwas tun wollten, immer in dem Gefühl: "Wir sind Schleißheimer."

Um alle Zukunftsaufgaben erfüllen zu können, wozu etwa auch der Hallenbadneubau gehöre, strebt der Bürgermeister höhere Gewerbesteuern an. "Ich will weg vom vorletzten oder drittletzten Platz im Landkreis", sagte Kuchlbauer, er wolle mittelfristig ins Mittelfeld. Zur Lage eines neuen Gewerbegebiet sagte er, dieses solle in der Verlängerung des LMU-Campus der Veterinärmediziner geplant werden; es liefen bereits Verhandlungen mit dem Freistaat, dort zehn bis 15 Hektar zu verkaufen.

Die Kandidatenliste für den Gemeinderat spiegelt nach Darstellung der Freien Wähler die Gesellschaft im Ort wider, das Durchschnittsalter der Kandidaten liege bei knapp 43 Jahren. Hans Hirschfeld steht als Dritter Bürgermeister auf Listenplatz zwei, Hans Negele kandidiert auf Platz 20. Auf Platz sechs tritt Gerlinde Kufer an. Sie gehörte zu den Initiatoren des erfolgreichen Bürgerbegehrens für eine Straßenunterführung an der Bahnschranke an der B 471, ebenso wie Kurt Weber, der auf Platz 23 steht.

Die Liste der Freien Wähler Oberschleißheim: 1. Christian Kuchlbauer, 2. Hans Hirschfeld, 3. Marion Wechner, 4. Edgar Putz, 5. Stefan Vohburger, 6. Gerlinde Kufer, 7. Thomas Laser, 8. Florian Wagner Florian, 9. Aylin Housni, 10. Sebastian Krause, 11. Bernhard Antoniol, 12. Lena Negele, 13. Thomas Raml, 14. Markus Hollweck, 15. Loni Müller, 16. Hubertus Korste, 17. Heinrich Stadelmaier, 18. Lisa Wörl, 19. Andreas Meyr, 20. Hans Negele, 21. Susanne Höppner, 22. Michael Witte, 23. Kurt Weber, 24. Sabine Kappl