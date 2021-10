Mehr als 100 Aussteller präsentieren ihre Werke am Sonntag, 3. Oktober, von 10 bis 17 Uhr bei einem Kreativmarkt im und vor dem Oberschleißheimer Bürgerzentrum. Seit 20 Jahren veranstaltet das Hobbyevent-Team, hinter dem die Familie Bigl mit vielen fleißigen Helfern steckt, in ganz Bayern Künstlermärkte aller Art. Für die Bastel- und Hobby-Messe wurde ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept in Zusammenarbeit mit dem Rathaus erarbeitet: Es gilt die 3G-Regel, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Plicht, auch der Abstand von 1,50 Metern muss eingehalten werden. Angeboten wird Kunsthandwerk für die Herbstzeit, die Aussteller haben laut Ankündigung aber auch schon den Advent und Weihnachten im Blick. Wer noch kurzfristig mit dabei sein will, meldet sich telefonisch unter: 0176/20 16 02 72.