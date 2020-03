Medienpädagogin Juliana Krolop spricht am Montag, 16. März, in Oberschleißheim über Konzentrations- und Motivationsschwierigkeiten bei Kindern und wie Eltern ihre Kinder beim leichter Lernen unterstützen können. Der Vortrag findet in der Jugendbegegnungsstätte "Planet O" statt und beginnt um 19 Uhr. Krolop gibt praktische Tipps, um den Familienalltag zu bereichern.