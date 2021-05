Nach dem Anlage-Debakel bei der Greensill Bank mit einem Verlust von fünf Millionen Euro will die Gemeinde Oberschleißheim ihre Anlagestrategie neu definieren. Der Gemeinderat hat eine informelle Arbeitsgruppe eingesetzt, die eine Anlagenrichtlinie erstellen soll. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat dazu bereits Empfehlungen erarbeitet.

In seiner nichtöffentlichen Durchsicht der Anlagevorgänge hat das Gremium die bislang bekannten Abläufe im Wesentlichen bestätigt. Demnach war die Anlage in fünf Tranchen zu je einer Million Euro ausschließlich auf dem Verwaltungsweg durch den Bürgermeister erfolgt, was innerhalb der Oberschleißheimer Praxis regelkonform gewesen sei. Vor den fünf Anlagen war der jeweilige Bürgermeister - zunächst Christian Kuchlbauer (FW), bei den letzten beiden Markus Böck (CSU) - darüber informiert, dass für die ausgewählte Privatbank keine Einlagensicherung galt.

Um die Geldanlagen der Gemeinde in Zukunft besser zu schützen, empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss unter Vorsitz von Helga Keller-Zenth (Grüne) eine Anlagerichtlinie. Darin müsse festgelegt werden, dass die Anlagen und die ausgewählten Institute jährlich überprüft und die Ergebnisse an den Gemeinderat berichtet werden. In die Entscheidung über neue Geldanlagen müssten als Vertreter des Gemeinderats der Zweite und Dritte Bürgermeister mit einbezogen werden.

Die Anlagen sollen auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses in Zukunft so gestückelt werden, dass maximal ein Drittel und nicht mehr als zwei Millionen Euro bei einer Bank deponiert sind. Zudem empfiehlt der Ausschuss, mindestens die Hälfte der Anlagen bei einer Bank mit Anlagensicherung anzulegen. Abweichungen von der Richtlinie müssten vom Gemeinderat genehmigt werden. Oberschleißheim hatte mit fünf Millionen Euro Dreiviertel des Anlagevermögens auf die insolvente und ungesicherte Privatbank gesetzt.