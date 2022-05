Die Kapelle vor der Kirche Maria Patrona Bavariae in Oberschleißheim und die darin befindliche Skulpturengruppe ist saniert und restauriert worden. Die Wiederherstellung hat der Pfarrverband mit Hilfe von Spenden und Eigeninitiative vom Burschen- und Deandlverein sowie der Kirchenverwaltung geschafft. Diesen Sonntag, 15. Mai, wird die Kapelle um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst eingeweiht und zu Ehren des Heiligen Bruder Konrad gesegnet. Konrad von Parzam (1818-1894) gilt als Schutzpatron der katholischen Burschenvereine. Er lebte in dem heute nach ihm benannten Kapuzinerkloster in Altötting und wurde 1934 heiliggesprochen.