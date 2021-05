Zwei Verletzte hat der Zusammenstoß eines Kleintransporters und Autos am Dienstagnachmittag in Oberschleißheim gefordert. Nach Polizeiangaben war ein 22-Jähriger aus dem Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit seinem Kleinlastwagen auf der Bundesstraße 471 in Richtung Dachau unterwegs und wollte nach links auf die Einfahrt zur A 92 abbiegen. Dabei übersah er den Pkw einer 47 Jahre alten Frau aus dem Landkreis München, die ihm auf der B 471 in Richtung Oberschleißheim entgegenkam. Bei der Kollision zogen sich beide leichte Blessuren zu und kamen in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Wegen der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung wurden ein Fahrstreifen der Bundesstraße und die Auffahrt zur Autobahn gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.