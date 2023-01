Marin Schmitt spielt genau so versiert auf den Tasten wie mit Worten. Das neue Programm des in Gräfelfing aufgewachsenen Klavierkabarettisten heißt: "Jetzt is Blues mit lustig". Es ist eine Melange aus humoristischen, ironischen und hintergründigen Geschichten und Songs, die der Künstler mit der Frage "Wer kann da Schmitt halten?" bewirbt. Martin Schmitt, der unter anderem mit dem SZ-Tassilo-Preis prämiert und in der Saison 2018/2019 Deutscher Kabarettmeister worden ist, präsentiert es am Donnerstag, 19. Januar, im Bürgerzentrum Oberschleißheim. Was Schmitt vor allem auszeichnet, sind seine Entertainer-Qualitäten. Der bayerisch-bluesgetränkte Abend, der sich um "das Blues und Minus des Lebens" dreht, wie es heißt, beginnt um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es online über www.münchenticket.de oder bei Schreibwaren am Schloss und in der Gemeindebücherei.