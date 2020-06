Musik gilt als universelle Sprache - auch wenn es natürlich kulturelle Unterschiede gibt, die sich in abweichende Vorlieben für Harmonien, Dissonanzen oder Rhythmen niederschlägt. Die verbindende Kraft von und die gemeinsame Liebe zur Musik beweist sich aber immer wieder, aktiv wie passiv. Jedes bessere Orchester ist mit Virtuosen aus vielen Nationalitäten besetzt und oft sind auch die Kammermusikensembles sehr heterogen.

Das Michael Leontchik Quartett, das am Sonntag, 19. Juli, in der Kirche Maria Patrone Bavariae in Oberschleißheim auftritt, vereinigt etwa Musiker aus vier verschiedenen Ländern - Weißrussland, Israel, Ungarn und der Ukraine, - und auch das Programm, dass die vier in der Matinée, Beginn 11 Uhr, spielen werden, ist vielfältig. Es bewegt sich zwischen ungarischem Csárdás, argentinischem Tango, weißrussischer Melancholie und barocken Stücken von Antonio Vivaldi und Johann Sebastian Bach. "Ein wunderbares Programm", findet Gaby Hohenberger die Kulturbeauftragte der Gemeinde Oberschleißheim, die sich generell freut, wieder Konzerte in der Schlossgemeinde veranstalten zu dürfen. Neben dem in der weißrussischen Hauptstadt Minsk geborenen Zimbalisten Michael Leontchik, der als versierter Grenzgänger zwischen Jazz und Klassik gilt, spielen Andrii Shamigov am Knopfakkordeon, Ilia Usatyuk am Kontrabass und Balaleika, sowie Josef Chick an der Geige.

Zwei Tage vor dem Konzert des Quartetts gibt es bereits am Freitag, 17. Juli, ein Open-Air-Konzert der Express Brass Band am Bürgerplatz. Für das Münchner Musiker-Kollektiv, das etwa 20 Mitglieder hat und schon lange als Straßen-, Hochzeits- und Beerdigungsband unterwegs ist, gehört Diversität ohnehin zum Programm. Die Vielzahl der Instrumentalisten und Stile - von Jazz, Soul, Afrobeat, New Orleans Brass und Latin bis hin zu funkigen Maghreb-Tunes - trägt dazu bei, dass der Sound der wechselnden Formationen schwer einzuordnen ist und, wie sie meinen, "dennoch unverwechselbar bleibt". Mit lyrischem Pop, Free-Jazz-Einlagen, Balkan-Swing und Gnawa-Beats laden sie zur musikalischen Weltreise ein.

Der Eintritt für das Konzert der Express Brass Band ist frei, Tickets für die Matinée des Michael Leontchik Quartetts gibt es im Vorverkauf für 16 Euro bei Schreibwaren Heckenstaller und Schreibwaren am Schloss. Wegen der Corona-Auflagen ist die Besucherzahl limitiert, die Karten müssen personalisiert unter Angabe der Kontaktdaten gekauft werden, für das Freiluftkonzert werden kostenfreie Tickets ausgegeben. Bei Regen wird dieses verschoben, die Veranstalter bitten, Hinweise auf der Homepage www.oberschleissheim.de zu beachten. Zum Open Air sind nur 200 Personen zugelassen. Diese sollten natürlich die Abstandsregeln einhalten - es ist die Musik, die verbindet.